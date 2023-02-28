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Дария Кириакова

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Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

14.03.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1879

Отец: Кириак Самуйлов

Мать: Матрона Ефремова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.01.1897

Муж: Григорий Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.09.1898

Дочь: Евфросиния Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Филиппов

Рождение ребёнка
1899

Сын: Георгий ст

Отец ребёнка: Григорий Филиппов

Рождение ребёнка
15.01.1902

Сын: Павел Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Филиппов

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1903

Сын: Георгий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Филиппов

Смерть
Неизвестно
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