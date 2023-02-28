Дария Кириакова
Место рождения
Дата рождения14.03.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1879
Отец: Кириак Самуйлов
Мать: Матрона Ефремова
Бракосочетание
26.01.1897
Муж: Григорий Филиппов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.09.1898
Дочь: Евфросиния Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Филиппов
Рождение ребёнка
1899
Сын: Георгий ст
Отец ребёнка: Григорий Филиппов
Рождение ребёнка
15.01.1902
Сын: Павел Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Филиппов
Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1903
Сын: Георгий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Филиппов
Смерть
Неизвестно