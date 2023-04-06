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Григорий Филиппов

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Место рождения

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: ?

Мать: ?

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1897

Жена: Дария Кириакова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.09.1898

Дочь: Евфросиния Григорьева

Мать ребёнка: Дария Кириакова

Рождение ребёнка
1899

Сын: Георгий ст

Мать ребёнка: Дария Кириакова

Рождение ребёнка
15.01.1902

Сын: Павел Григорьев

Мать ребёнка: Дария Кириакова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1903

Сын: Георгий Григорьев

Мать ребёнка: Дария Кириакова

Смерть
Неизвестно
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