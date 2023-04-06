Григорий Филиппов
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1897
Жена: Дария Кириакова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.09.1898
Дочь: Евфросиния Григорьева
Мать ребёнка: Дария Кириакова
Рождение ребёнка
1899
Сын: Георгий ст
Мать ребёнка: Дария Кириакова
Рождение ребёнка
15.01.1902
Сын: Павел Григорьев
Мать ребёнка: Дария Кириакова
Рождение ребёнка
03.05.1903
Сын: Георгий Григорьев
Мать ребёнка: Дария Кириакова
Смерть
Неизвестно