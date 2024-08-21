Бычков Лаврентий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1973
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бычков Сергей
Мать ребёнка: Матюшина Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бычков Николай
Мать ребёнка: Матюшина Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бычков Алексей
Мать ребёнка: Матюшина Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
02.01.1920
Дочь: Бычкова Евдокия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Матюшина Пелагея Яковлевна
Смерть
1973