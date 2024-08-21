Бычков Лаврентий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБычков Лаврентий Дмитриевич

Бычков Лаврентий Дмитриевич

Место рождения

Екатерининка, Дубенский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Бычков Дмитрий Афанасьевич

Мать: Ветрова Елена Ильинична

Екатерининка, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матюшина Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычков Сергей

Мать ребёнка: Матюшина Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычков Николай

Мать ребёнка: Матюшина Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычков Алексей

Мать ребёнка: Матюшина Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
02.01.1920

Дочь: Бычкова Евдокия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Матюшина Пелагея Яковлевна

Екатерининка, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1973

Мы используем куки для улучшения работы сайта.