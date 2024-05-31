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Матюшина Пелагея Яковлевна

Место рождения

Сизенево, Дубенский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Матюшин Константин Яковлевич

Мать: Никитина Мария Дмитриевна

Сизенево, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Лаврентий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычков Сергей

Отец ребёнка: Бычков Лаврентий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычков Николай

Отец ребёнка: Бычков Лаврентий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычков Алексей

Отец ребёнка: Бычков Лаврентий Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.01.1920

Дочь: Бычкова Евдокия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Бычков Лаврентий Дмитриевич

Екатерининка, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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