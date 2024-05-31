Матюшина Пелагея Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бычков Сергей
Отец ребёнка: Бычков Лаврентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бычков Николай
Отец ребёнка: Бычков Лаврентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бычков Алексей
Отец ребёнка: Бычков Лаврентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.01.1920
Дочь: Бычкова Евдокия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Бычков Лаврентий Дмитриевич
Екатерининка, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно