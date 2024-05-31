Никитина Мария Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина Мария Дмитриевна

Никитина Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюшин Константин Яковлевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Матюшина Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Матюшин Константин Яковлевич

Сизенево, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Матюшин Михаил Константинович

Отец ребёнка: Матюшин Константин Яковлевич

Сизенево, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Матюшин Петр Константинович

Отец ребёнка: Матюшин Константин Яковлевич

Сизенево, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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