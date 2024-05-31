Никитина Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Матюшина Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Матюшин Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Матюшин Михаил Константинович
Отец ребёнка: Матюшин Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Матюшин Петр Константинович
Отец ребёнка: Матюшин Константин Яковлевич
Смерть
Неизвестно