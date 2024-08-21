Ветрова Елена Ильинична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ветрова Елена Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ветров Илья Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Бычков Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Бычков Дмитрий Афанасьевич

Екатерининка, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Бычкова Акулина Дмитриевна

Отец ребёнка: Бычков Дмитрий Афанасьевич

Екатерининка, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Бычков Лаврентий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бычков Дмитрий Афанасьевич

Екатерининка, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Бычкова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Бычков Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Бычкова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Бычков Дмитрий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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