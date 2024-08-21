Ветрова Елена Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ветров Илья Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Бычков Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Бычкова Акулина Дмитриевна
Отец ребёнка: Бычков Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Бычков Лаврентий Дмитриевич
Отец ребёнка: Бычков Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Бычкова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Бычков Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Бычкова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Бычков Дмитрий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно