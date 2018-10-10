Поклонцева (Сенюкова) Ангелина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1935
Дата смерти10.10.2018
ПолЖенский
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.01.1935
Отец: Сенюков Степан Васильевич
Мать: Сенюкова Анастасия
Рождение ребёнка
10.05.1964
Сын: Поклонцев Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Поклонцев Сергей
Архангельская область
Смерть
10.10.2018
г. Тольятти
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
11.10.2018
Узюково