Поклонцева (Сенюкова) Ангелина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поклонцева (Сенюкова) Ангелина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1935

Дата смерти

10.10.2018

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1935

Отец: Сенюков Степан Васильевич

Мать: Сенюкова Анастасия

Рождение ребёнка
10.05.1964

Сын: Поклонцев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Поклонцев Сергей

Архангельская область
Смерть
10.10.2018
г. Тольятти
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
11.10.2018
Узюково
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