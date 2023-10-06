Сенюков Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСенюков Степан

Сенюков Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сенюков Василий

Мать: Сенюкова Афанасия

Рождение ребёнка
17.01.1935

Дочь: Поклонцева Ангелина

Мать ребёнка: Сенюкова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенюков Зотик

Мать ребёнка: Сенюкова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенюкова Альберт

Мать ребёнка: Сенюкова Анастасия

Смерть
Неизвестно
Нюксеница Вологодская обл
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Нюксеница
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close