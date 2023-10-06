Сенюков Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сенюков Василий
Мать: Сенюкова Афанасия
Рождение ребёнка
17.01.1935
Дочь: Поклонцева Ангелина
Мать ребёнка: Сенюкова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенюков Зотик
Мать ребёнка: Сенюкова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенюкова Альберт
Мать ребёнка: Сенюкова Анастасия
Смерть
Неизвестно
Нюксеница Вологодская обл
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Нюксеница