Сенюкова (Чадромцева) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чадромцев Данил
Мать: Чадромцева Анастасия
Рождение ребёнка
17.01.1935
Дочь: Поклонцева Ангелина
Отец ребёнка: Сенюков Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенюков Зотик
Отец ребёнка: Сенюков Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенюкова Альберт
Отец ребёнка: Сенюков Степан
Смерть
Неизвестно