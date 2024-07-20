Ефимова (Маштакова) Надежда Михайловна
Место рожденияЩёлково
Дата рождения01.10.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1948
Щёлково
Бракосочетание
24.02.1973
Рождение ребёнка
10.05.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефимов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
18.02.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефимов Николай Михайлович