Ефимова (Маштакова) Надежда Михайловна 01.10.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ефимова (Маштакова) Надежда Михайловна

Место рождения

Щёлково

Дата рождения

01.10.1948

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

1945 г.р.

Дети

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Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1948

Отец: Маштаков Михаил Михайлович

Мать: Маштакова (Егорова) Любовь Фёдоровна

Щёлково
Бракосочетание
24.02.1973

Муж: Ефимов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
10.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефимов Николай Михайлович

Фрязино, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
18.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефимов Николай Михайлович

Фрязино, Фрязино, Московская область

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