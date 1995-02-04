Маштакова (Егорова) Любовь Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маштакова (Егорова) Любовь Фёдоровна

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Место рождения

Девятка

Дата рождения

30.04.1926

Дата смерти

04.02.1995

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1926

Отец: Егоров Фёдор Игнатьевич

Мать: Егорова (Караваева) Екатерина Фёдоровна

Бракосочетание
23.01.1948

Муж: Маштаков Михаил Михайлович

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1948

Дочь: Ефимова (Маштакова) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Маштаков Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
24.02.1960

Дочь: Мелёшкина Елена Михайловна

Отец ребёнка: Маштаков Михаил Михайлович

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
04.02.1995
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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