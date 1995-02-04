Маштакова (Егорова) Любовь Фёдоровна
Место рожденияДевятка
Дата рождения30.04.1926
Дата смерти04.02.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1926
Бракосочетание
23.01.1948
Рождение ребёнка
01.10.1948
Дочь: Ефимова (Маштакова) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Маштаков Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
24.02.1960
Дочь: Мелёшкина Елена Михайловна
Отец ребёнка: Маштаков Михаил Михайлович
Смерть
04.02.1995