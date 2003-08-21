Маштаков Михаил Михайлович
Место рожденияФилипповка
Дата рождения10.11.1923
Дата смерти21.08.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1923
Бракосочетание
23.01.1948
Рождение ребёнка
01.10.1948
Дочь: Ефимова (Маштакова) Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Маштакова (Егорова) Любовь Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.02.1960
Дочь: Мелёшкина Елена Михайловна
Мать ребёнка: Маштакова (Егорова) Любовь Фёдоровна
Смерть
21.08.2003