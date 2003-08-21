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Маштаков Михаил Михайлович

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Место рождения

Филипповка

Дата рождения

10.11.1923

Дата смерти

21.08.2003

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1923

Отец: Маштаков Михаил Яковлевич

Мать: Маштакова Мария Никитична

Бракосочетание
23.01.1948

Жена: Маштакова (Егорова) Любовь Фёдоровна

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1948

Дочь: Ефимова (Маштакова) Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Маштакова (Егорова) Любовь Фёдоровна

Рождение ребёнка
24.02.1960

Дочь: Мелёшкина Елена Михайловна

Мать ребёнка: Маштакова (Егорова) Любовь Фёдоровна

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
21.08.2003
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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