Ефимов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1945

Дата смерти

20.03.2023

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

МЕ
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Место
Комментарий
Рождение
11.11.1945

Отец: Ефимов Михаил Семёнович

Мать: Ефимова (Митрофанова) Александра Николаевна

Бракосочетание
24.02.1973

Жена: Ефимова (Маштакова) Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
10.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефимова (Маштакова) Надежда Михайловна

Фрязино, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
18.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефимова (Маштакова) Надежда Михайловна

Фрязино, Фрязино, Московская область
Смерть
20.03.2023

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