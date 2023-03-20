Ефимов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1945
Дата смерти20.03.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1945
Бракосочетание
24.02.1973
Рождение ребёнка
10.05.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефимова (Маштакова) Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
18.02.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефимова (Маштакова) Надежда Михайловна
Смерть
20.03.2023