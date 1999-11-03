Ефимова (Митрофанова) Александра Николаевна
Место рожденияВанилова
Дата рождения23.04.1915 ст.
Дата смерти03.11.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1915 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1945
Сын: Ефимов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Ефимов Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
29.09.1948
Отец ребёнка: Ефимов Михаил Семёнович
Смерть
03.11.1999
Петровское, Щёлковский муниципальный район, Московская область