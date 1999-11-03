Ефимова (Митрофанова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова (Митрофанова) Александра Николаевна

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Место рождения

Ванилова

Дата рождения

23.04.1915 ст.

Дата смерти

03.11.1999

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1915 ст.

Отец: Митрофанов Николай Сергеевич

Мать: Митрофанова Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
11.11.1945

Сын: Ефимов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Ефимов Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
29.09.1948

Сын: Ефимов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Ефимов Михаил Семёнович

Смерть
03.11.1999
Петровское, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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