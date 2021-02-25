Ефимов Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1948
Дата смерти25.02.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефимова Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
03.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефимова Любовь Васильевна
Смерть
25.02.2021