Ефимов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1948

Дата смерти

25.02.2021

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

МЕ
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Место
Комментарий
Рождение
29.09.1948

Отец: Ефимов Михаил Семёнович

Мать: Ефимова Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
10.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефимова Любовь Васильевна

Фрязино, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
03.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефимова Любовь Васильевна

Фрязино, Фрязино, Московская область
Смерть
25.02.2021

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