село Петровское, село Петровское, Щёлковский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Петровское

Щёлковский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
931Петровское, с. вл.при пруде.3022127498495Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Богородский уезд, Ивановская волость
323. Петровское, село бывшее владельческое, дворов 157, жителей 1139, церковь православная, школа, 8 лавок, 2 бумого-ткацк. ф., ярмарка: 25-го марта, 9-го мая, 8-го июля, Показать все

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Ивановская волость
Село Петровское 30917247Земское училище, казенная винная лавка, чайная, Общество Трезвости, трактир.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Щелковский район
40895Петровскоесело56°05'с.ш.38°13'в.д.O-37-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Щёлковский муниципальный район, Огудневское сельское поселение
46659422156с Петровскоесело
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