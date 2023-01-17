Петровское
Щёлковский муниципальный район, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
931Петровское, с. вл.при пруде.3022127498495Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
323. Петровское, село бывшее владельческое, дворов 157, жителей 1139, церковь православная, школа, 8 лавок, 2 бумого-ткацк. ф., ярмарка: 25-го марта, 9-го мая, 8-го июля, Показать все
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Петровское 30917247Земское училище, казенная винная лавка, чайная, Общество Трезвости, трактир.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
40895Петровскоесело56°05'с.ш.38°13'в.д.O-37-137
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46659422156с Петровскоесело