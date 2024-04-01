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Выходцева (Баталова) Александра Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Баталов Федор Казак Выс. Токушенского Михайлов

Мать: Баталова (Бурчанинова) Акилина Григорьева

Бракосочетание
14.02.1875

Муж: Выходцев Яков Казак Пос. Токушинского Давидов

М. 23 Ж. 18
Рождение ребёнка
14.06.1876

Дочь: (Выходцева) Акилина Яковлева

Отец ребёнка: Выходцев Яков Казак Пос. Токушинского Давидов

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Выходцев Петр Яковлев

Отец ребёнка: Выходцев Яков Казак Пос. Токушинского Давидов

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Выходцев Федор Яковлев

Отец ребёнка: Выходцев Яков Казак Пос. Токушинского Давидов

Рождение ребёнка
12.08.1895

Дочь: (Выходцева) Евдокия (Подкидыш)

Отец ребёнка: Выходцев Яков Казак Пос. Токушинского Давидов

Смерть
Неизвестно

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