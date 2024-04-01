Выходцева (Баталова) Александра Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Бракосочетание
14.02.1875
М. 23 Ж. 18
Рождение ребёнка
14.06.1876
Дочь: (Выходцева) Акилина Яковлева
Отец ребёнка: Выходцев Яков Казак Пос. Токушинского Давидов
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Выходцев Яков Казак Пос. Токушинского Давидов
Рождение ребёнка
Около 1892
Отец ребёнка: Выходцев Яков Казак Пос. Токушинского Давидов
Рождение ребёнка
12.08.1895
Дочь: (Выходцева) Евдокия (Подкидыш)
Отец ребёнка: Выходцев Яков Казак Пос. Токушинского Давидов
Смерть
Неизвестно