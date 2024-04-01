Выходцев Яков Казак Пос. Токушинского Давидов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцев Яков Казак Пос. Токушинского Давидов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1851

Отец: Выходцев Давид Екимов

Мать: Выходцева Евдокия Стефанова

Бракосочетание
14.02.1875

Жена: Выходцева Александра Федорова

М. 23 Ж. 18
Рождение ребёнка
14.06.1876

Дочь: Акилина Яковлева

Мать ребёнка: Выходцева Александра Федорова

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Выходцев Петр Яковлев

Мать ребёнка: Выходцева Александра Федорова

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Выходцев Федор Яковлев

Мать ребёнка: Выходцева Александра Федорова

Рождение ребёнка
12.08.1895

Дочь: Евдокия (Подкидыш)

Мать ребёнка: Выходцева Александра Федорова

Смерть
Неизвестно
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