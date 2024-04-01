Выходцев Яков Казак Пос. Токушинского Давидов
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1851
Отец: Выходцев Давид Екимов
Бракосочетание
14.02.1875
М. 23 Ж. 18
Рождение ребёнка
14.06.1876
Дочь: Акилина Яковлева
Мать ребёнка: Выходцева Александра Федорова
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: Выходцева Александра Федорова
Рождение ребёнка
Около 1892
Мать ребёнка: Выходцева Александра Федорова
Рождение ребёнка
12.08.1895
Дочь: Евдокия (Подкидыш)
Мать ребёнка: Выходцева Александра Федорова
Смерть
Неизвестно