Выходцева (Кирилова) Евдокия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцева (Кирилова) Евдокия Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.05.1839

Муж: Выходцев Давид Екимов

м. 19 ж. 21
Рождение ребёнка
18.03.1845

Дочь: Дарья Давидова

Отец ребёнка: Выходцев Давид Екимов

Рождение ребёнка
21.03.1851

Сын: Выходцев Яков Казак Пос. Токушинского Давидов

Отец ребёнка: Выходцев Давид Екимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Георгий Давидов

Отец ребёнка: Выходцев Давид Екимов

Смерть
Неизвестно
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