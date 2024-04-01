Выходцева (Кирилова) Евдокия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.05.1839
м. 19 ж. 21
Рождение ребёнка
18.03.1845
Дочь: Дарья Давидова
Отец ребёнка: Выходцев Давид Екимов
Рождение ребёнка
21.03.1851
Сын: Выходцев Яков Казак Пос. Токушинского Давидов
Отец ребёнка: Выходцев Давид Екимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Выходцев Давид Екимов
Смерть
Неизвестно