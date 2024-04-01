Баталов Федор Казак Выс. Токушенского Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталов Федор Казак Выс. Токушенского Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Баталов Михаил Афанасьев

Мать: Баталова Матрона Афанасьева

Бракосочетание
09.02.1851

Жена: Баталова Акилина Григорьева

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 25 ж. 19
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Выходцева Александра Федорова

Мать ребёнка: Баталова Акилина Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суслова? Ефимия Федорова

Мать ребёнка: Баталова Акилина Григорьева

Смерть
Неизвестно
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