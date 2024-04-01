Баталов Федор Казак Выс. Токушенского Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Бракосочетание
09.02.1851
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 25 ж. 19
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Выходцева Александра Федорова
Мать ребёнка: Баталова Акилина Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суслова? Ефимия Федорова
Мать ребёнка: Баталова Акилина Григорьева
Смерть
Неизвестно