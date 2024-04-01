Баталова (Бурчанинова) Акилина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Бурченинов Григорий Казак Ст. Токушинской Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
09.02.1851
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 25 ж. 19
Рождение ребёнка
Около 1856
Смерть
Неизвестно