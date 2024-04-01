Баталова (Бурчанинова) Акилина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталова (Бурчанинова) Акилина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Бурченинов Григорий Казак Ст. Токушинской Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суслова? (Баталова) Ефимия Федорова

Отец ребёнка: Баталов Федор Казак Выс. Токушенского Михайлов

Бракосочетание
09.02.1851

Муж: Баталов Федор Казак Выс. Токушенского Михайлов

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 25 ж. 19
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Выходцева (Баталова) Александра Федорова

Отец ребёнка: Баталов Федор Казак Выс. Токушенского Михайлов

Смерть
Неизвестно

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