Чирикова (Черепанова) Устинья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧирикова (Черепанова) Устинья

Чирикова (Черепанова) Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черепанов Василий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомочкина (Чирикова) Тамара

Отец ребёнка: Чириков Дмитрий

Бирюлька, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абатурова (Чирикова) Зоя

Отец ребёнка: Чириков Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Музыкантова (Чирикова) Татьяна

Отец ребёнка: Чириков Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чириков Александр

Отец ребёнка: Чириков Дмитрий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.