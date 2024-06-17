Чирикова (Черепанова) Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черепанов Василий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомочкина (Чирикова) Тамара
Отец ребёнка: Чириков Дмитрий
Бирюлька, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абатурова (Чирикова) Зоя
Отец ребёнка: Чириков Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Музыкантова (Чирикова) Татьяна
Отец ребёнка: Чириков Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чириков Александр
Отец ребёнка: Чириков Дмитрий
Смерть
Неизвестно