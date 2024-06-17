Чириков Дмитрий 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чириков Дмитрий

Место рождения

Кукуй, Качугский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

10.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Кукуй, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомочкина (Чирикова) Тамара

Мать ребёнка: Чирикова (Черепанова) Устинья

Бирюлька, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абатурова (Чирикова) Зоя

Мать ребёнка: Чирикова (Черепанова) Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Музыкантова (Чирикова) Татьяна

Мать ребёнка: Чирикова (Черепанова) Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чириков Александр

Мать ребёнка: Чирикова (Черепанова) Устинья

Смерть
10.03.1938
Причина смерти: Убийство

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