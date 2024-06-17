Чириков Дмитрий
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти10.03.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомочкина (Чирикова) Тамара
Мать ребёнка: Чирикова (Черепанова) Устинья
Бирюлька, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абатурова (Чирикова) Зоя
Мать ребёнка: Чирикова (Черепанова) Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Музыкантова (Чирикова) Татьяна
Мать ребёнка: Чирикова (Черепанова) Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чириков Александр
Мать ребёнка: Чирикова (Черепанова) Устинья
Смерть
10.03.1938
Причина смерти: Убийство