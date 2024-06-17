Фомочкина (Чирикова) Тамара Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФомочкина (Чирикова) Тамара

Фомочкина (Чирикова) Тамара

Место рождения

Бирюлька, Качугский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чириков Дмитрий

Мать: Чирикова (Черепанова) Устинья

Бирюлька, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомочкин Вячеслав

Отец ребёнка: Фомочкин Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомочкин Сергей

Отец ребёнка: Фомочкин Яков

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.08.1959

Дочь: Мельцева (Фомочкина) Марина

Отец ребёнка: Фомочкин Яков

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
Железногорск, город Железногорск, Курская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.