Фомочкина (Чирикова) Тамара
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чириков Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомочкин Вячеслав
Отец ребёнка: Фомочкин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомочкин Сергей
Отец ребёнка: Фомочкин Яков
Рождение ребёнка
23.08.1959
Дочь: Мельцева (Фомочкина) Марина
Отец ребёнка: Фомочкин Яков
Смерть
Неизвестно
Железногорск, город Железногорск, Курская область