Черепанов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанов Василий

Место рождения

Картухай, Качугский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

13.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Черепанов Пётр

Мать: не указана

Картухай, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чирикова (Черепанова) Устинья

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черепанова) Наталья

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Черепанова) Екатерина

Мать ребёнка: ?

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
13.03.1938
Картухай, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Причина смерти: Убийство

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