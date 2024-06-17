Черепанов Василий
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти13.03.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Черепанов Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чирикова (Черепанова) Устинья
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черепанова) Наталья
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Черепанова) Екатерина
Мать ребёнка: ?
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
13.03.1938
Причина смерти: Убийство