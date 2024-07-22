Артюхина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1905
Дочь: Зайцева Парасковья Николаевна
Отец ребёнка: Артюхин Николай Иванович
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
27.10.1908
Дочь: Артамонова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Артюхин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Артюхин Николай Иванович
Смерть
1927