Артюхина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артюхина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артюхин Николай Иванович

Рождение ребёнка
29.10.1905

Дочь: Зайцева Парасковья Николаевна

Отец ребёнка: Артюхин Николай Иванович

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
27.10.1908

Дочь: Артамонова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Артюхин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Артюхин Николай Иванович

Смерть
1927

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