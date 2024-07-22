Артюхин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Артюхин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Артюхина Татьяна
Рождение ребёнка
29.10.1905
Дочь: Зайцева Парасковья Николаевна
Мать ребёнка: Артюхина Татьяна
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
27.10.1908
Дочь: Артамонова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Артюхина Татьяна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Артюхина Татьяна
Смерть
1918