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Артюхин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Артюхин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артюхина Татьяна

Рождение ребёнка
29.10.1905

Дочь: Зайцева Парасковья Николаевна

Мать ребёнка: Артюхина Татьяна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
27.10.1908

Дочь: Артамонова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Артюхина Татьяна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Артюхина Татьяна

Смерть
1918

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