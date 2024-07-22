Зайцева (Артюхина) Парасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Артюхина) Парасковья Николаевна

Место рождения

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

Дата рождения

29.10.1905

Дата смерти

30.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1905

Отец: Артюхин Николай Иванович

Мать: Артюхина Татьяна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Георгий Сергеевич

Рождение ребёнка
01.08.1929

Сын: Зайцев Индустрий Георгиевич

Отец ребёнка: Зайцев Георгий Сергеевич

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Зайцев Станислав Георгиевич

Отец ребёнка: Зайцев Георгий Сергеевич

Смерть
30.12.1987

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