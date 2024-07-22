Зайцева (Артюхина) Парасковья Николаевна
Место рождения
Дата рождения29.10.1905
Дата смерти30.12.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1905
Отец: Артюхин Николай Иванович
Мать: Артюхина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1929
Сын: Зайцев Индустрий Георгиевич
Отец ребёнка: Зайцев Георгий Сергеевич
Рождение ребёнка
1931
Сын: Зайцев Станислав Георгиевич
Отец ребёнка: Зайцев Георгий Сергеевич
Смерть
30.12.1987