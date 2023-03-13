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Суровцовъ Перфилъ Акимовъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Суровцова (Тарасова) Марія

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Денисова (Суровцова) Елизавета

Мать ребёнка: Суровцова (Полоскова) Фекла

Рождение ребёнка
22.02.1884

Дочь: Егорова (Суровцова) Евдокия

Мать ребёнка: Суровцова (Полоскова) Фекла

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1888

Сын: Суровцовъ Николай

Мать ребёнка: Суровцова (Полоскова) Фекла

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1890

Сын: Суровцовъ Гервасий

Мать ребёнка: Суровцова (Полоскова) Фекла

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1893

Сын: Суровцовъ Николай

Мать ребёнка: Суровцова (Полоскова) Фекла

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1895

Дочь: (Суровцова) Анна

Мать ребёнка: Суровцова (Полоскова) Фекла

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1897

Дочь: (Суровцова) Аполлинария

Мать ребёнка: Суровцова (Полоскова) Фекла

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Суровцова) Матрона

Мать ребёнка: Суровцова (Полоскова) Фекла

Рождение ребёнка
28.12.1904

Сын: Суровцовъ Феоктистъ

Мать ребёнка: Суровцова (Полоскова) Фекла

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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