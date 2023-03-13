Суровцовъ Перфилъ Акимовъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Денисова (Суровцова) Елизавета
Мать ребёнка: Суровцова (Полоскова) Фекла
Рождение ребёнка
22.02.1884
Дочь: Егорова (Суровцова) Евдокия
Мать ребёнка: Суровцова (Полоскова) Фекла
Рождение ребёнка
02.05.1888
Сын: Суровцовъ Николай
Мать ребёнка: Суровцова (Полоскова) Фекла
Рождение ребёнка
10.10.1890
Сын: Суровцовъ Гервасий
Мать ребёнка: Суровцова (Полоскова) Фекла
Рождение ребёнка
02.05.1893
Сын: Суровцовъ Николай
Мать ребёнка: Суровцова (Полоскова) Фекла
Рождение ребёнка
01.09.1895
Дочь: (Суровцова) Анна
Мать ребёнка: Суровцова (Полоскова) Фекла
Рождение ребёнка
21.12.1897
Дочь: (Суровцова) Аполлинария
Мать ребёнка: Суровцова (Полоскова) Фекла
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Суровцова) Матрона
Мать ребёнка: Суровцова (Полоскова) Фекла
Рождение ребёнка
28.12.1904
Сын: Суровцовъ Феоктистъ
Мать ребёнка: Суровцова (Полоскова) Фекла