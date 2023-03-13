Суровцова (Полоскова) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Полоскова) Фекла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полосковъ Михаилъ

Мать: Полоскова Ирина

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Денисова Елизавета

Отец ребёнка: Суровцовъ Перфилъ Акимовъ

Рождение ребёнка
22.02.1884

Дочь: Егорова Евдокия

Отец ребёнка: Суровцовъ Перфилъ Акимовъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1888

Сын: Суровцовъ Николай

Отец ребёнка: Суровцовъ Перфилъ Акимовъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1890

Сын: Суровцовъ Гервасий

Отец ребёнка: Суровцовъ Перфилъ Акимовъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1893

Сын: Суровцовъ Николай

Отец ребёнка: Суровцовъ Перфилъ Акимовъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1895

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Суровцовъ Перфилъ Акимовъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1897

Дочь: Аполлинария

Отец ребёнка: Суровцовъ Перфилъ Акимовъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Суровцовъ Перфилъ Акимовъ

Рождение ребёнка
28.12.1904

Сын: Суровцовъ Феоктистъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Перфилъ Акимовъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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