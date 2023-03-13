Суровцова (Полоскова) Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Полосковъ Михаилъ
Мать: Полоскова Ирина
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Денисова Елизавета
Отец ребёнка: Суровцовъ Перфилъ Акимовъ
Рождение ребёнка
22.02.1884
Дочь: Егорова Евдокия
Отец ребёнка: Суровцовъ Перфилъ Акимовъ
Рождение ребёнка
02.05.1888
Сын: Суровцовъ Николай
Отец ребёнка: Суровцовъ Перфилъ Акимовъ
Рождение ребёнка
10.10.1890
Сын: Суровцовъ Гервасий
Отец ребёнка: Суровцовъ Перфилъ Акимовъ
Рождение ребёнка
02.05.1893
Сын: Суровцовъ Николай
Отец ребёнка: Суровцовъ Перфилъ Акимовъ
Рождение ребёнка
01.09.1895
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Суровцовъ Перфилъ Акимовъ
Рождение ребёнка
21.12.1897
Дочь: Аполлинария
Отец ребёнка: Суровцовъ Перфилъ Акимовъ
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Суровцовъ Перфилъ Акимовъ
Рождение ребёнка
28.12.1904
Сын: Суровцовъ Феоктистъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Перфилъ Акимовъ