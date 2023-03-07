Полоскова (Басалаева) Ирина
Место рождения
Дата рождения27.04.1845
Дата смерти21.05.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1845
Отец: Басалаевъ Гаврила
Бракосочетание
19.02.1864
Муж: Полосковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
16.04.1865
Сын: Полосковъ Федоръ
Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
09.12.1867
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
26.03.1870
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
04.09.1872
Дочь: Титова Анна
Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
21.08.1875
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
24.07.1880
Сын: Полосковъ Степанъ
Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
03.08.1888
Дочь: Полоскова Васса
Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомина Евдокія
Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суровцова Фекла
Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ
Смерть
21.05.1908
Причина смерти: Отъ горячки