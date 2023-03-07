Полоскова (Басалаева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоскова (Басалаева) Ирина

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.04.1845

Дата смерти

21.05.1908

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1845

Отец: Басалаевъ Гаврила

Мать: Басалаева Анастасия Иванова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.02.1864

Муж: Полосковъ Михаилъ

Рождение ребёнка
16.04.1865

Сын: Полосковъ Федоръ

Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1867

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1870

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1872

Дочь: Титова Анна

Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ

Рождение ребёнка
21.08.1875

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1880

Сын: Полосковъ Степанъ

Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1888

Дочь: Полоскова Васса

Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомина Евдокія

Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суровцова Фекла

Отец ребёнка: Полосковъ Михаилъ

Смерть
21.05.1908
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ горячки
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