Титова (Полоскова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитова (Полоскова) Анна

Титова (Полоскова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1872

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1872

Отец: Полосковъ Михаилъ

Мать: Полоскова Ирина

Рождение ребёнка
14.02.1892

Сын: Титовъ Федоръ

Отец ребёнка: Титовъ Никифоръ

Александровка
Рождение ребёнка
24.08.1894

Сын: Титовъ Моисей

Отец ребёнка: Титовъ Никифоръ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1897

Сын: Титовъ Петръ

Отец ребёнка: Титовъ Никифоръ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1911

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Титовъ Никифоръ

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титовъ Иванъ

Отец ребёнка: Титовъ Никифоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титовъ Никифоръ