Титова (Полоскова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1872
Отец: Полосковъ Михаилъ
Мать: Полоскова Ирина
Рождение ребёнка
14.02.1892
Сын: Титовъ Федоръ
Отец ребёнка: Титовъ Никифоръ
Александровка
Рождение ребёнка
24.08.1894
Сын: Титовъ Моисей
Отец ребёнка: Титовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
02.06.1897
Сын: Титовъ Петръ
Отец ребёнка: Титовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
12.02.1911
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Титовъ Никифоръ
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титовъ Иванъ
Отец ребёнка: Титовъ Никифоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титовъ Никифоръ