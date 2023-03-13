Титовъ Никифоръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Титовъ Вонифатий
Мать: Титова Гликерья
Рождение ребёнка
14.02.1892
Сын: Титовъ Федоръ
Мать ребёнка: Титова Анна
Александровка
Рождение ребёнка
24.08.1894
Сын: Титовъ Моисей
Мать ребёнка: Титова Анна
Рождение ребёнка
02.06.1897
Сын: Титовъ Петръ
Мать ребёнка: Титова Анна
Рождение ребёнка
12.02.1911
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Титова Анна
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титовъ Иванъ
Мать ребёнка: Титова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Анна