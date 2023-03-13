Титовъ Никифоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титовъ Никифоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Титовъ Вонифатий

Мать: Титова Гликерья

Рождение ребёнка
14.02.1892

Сын: Титовъ Федоръ

Мать ребёнка: Титова Анна

Александровка
Рождение ребёнка
24.08.1894

Сын: Титовъ Моисей

Мать ребёнка: Титова Анна

Рождение ребёнка
02.06.1897

Сын: Титовъ Петръ

Мать ребёнка: Титова Анна

Рождение ребёнка
12.02.1911

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Титова Анна

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титовъ Иванъ

Мать ребёнка: Титова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Анна

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