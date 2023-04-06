Полосковъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения24.07.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1880
Отец: Полосковъ Михаилъ
Мать: Полоскова Ирина
Бракосочетание
21.01.1902
Жена: Полоскова Наталья
Рождение ребёнка
01.09.1902
Сын: Полосковъ Захаръ
Мать ребёнка: Полоскова Наталья
Рождение ребёнка
06.09.1904
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Полоскова Наталья
Рождение ребёнка
10.09.1908
Сын: Полосковъ Александръ
Мать ребёнка: Полоскова Наталья
Рождение ребёнка
12.02.1911
Сын: Полосковъ Федоръ
Мать ребёнка: Полоскова Наталья
Рождение ребёнка
18.06.1912
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Полоскова Наталья