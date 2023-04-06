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Полосковъ Степанъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.07.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1880

Отец: Полосковъ Михаилъ

Мать: Полоскова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.01.1902

Жена: Полоскова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1902

Сын: Полосковъ Захаръ

Мать ребёнка: Полоскова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.09.1904

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Полоскова Наталья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1908

Сын: Полосковъ Александръ

Мать ребёнка: Полоскова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1911

Сын: Полосковъ Федоръ

Мать ребёнка: Полоскова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1912

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Полоскова Наталья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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