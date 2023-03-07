Егорова (Суровцова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Суровцова) Евдокия

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.02.1884

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1884

Отец: Суровцовъ Перфилъ Акимовъ

Мать: Суровцова Фекла

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.02.1902

Муж: Егоровъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.12.1902

Сын: Егоровъ Александръ

Отец ребёнка: Егоровъ Ефимъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1906

Дочь: Егорова Анастасия

Отец ребёнка: Егоровъ Ефимъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1909

Сын: Егоровъ Василий

Отец ребёнка: Егоровъ Ефимъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1910

Сын: Егоровъ Михаилъ

Отец ребёнка: Егоровъ Ефимъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1912

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Егоровъ Ефимъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1914

Сын: Егоровъ Степанъ

Отец ребёнка: Егоровъ Ефимъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1916

Сын: Егоровъ Тимофей

Отец ребёнка: Егоровъ Ефимъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1918

Сын: Егоровъ Петръ

Отец ребёнка: Егоровъ Ефимъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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