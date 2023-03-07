Егорова (Суровцова) Евдокия
Место рождения
Дата рождения22.02.1884
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.02.1884
Отец: Суровцовъ Перфилъ Акимовъ
Мать: Суровцова Фекла
Бракосочетание
10.02.1902
Муж: Егоровъ Ефимъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.12.1902
Сын: Егоровъ Александръ
Отец ребёнка: Егоровъ Ефимъ
Рождение ребёнка
11.12.1906
Дочь: Егорова Анастасия
Отец ребёнка: Егоровъ Ефимъ
Рождение ребёнка
01.01.1909
Сын: Егоровъ Василий
Отец ребёнка: Егоровъ Ефимъ
Рождение ребёнка
04.09.1910
Сын: Егоровъ Михаилъ
Отец ребёнка: Егоровъ Ефимъ
Рождение ребёнка
06.10.1912
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Егоровъ Ефимъ
Рождение ребёнка
14.12.1914
Сын: Егоровъ Степанъ
Отец ребёнка: Егоровъ Ефимъ
Рождение ребёнка
10.12.1916
Сын: Егоровъ Тимофей
Отец ребёнка: Егоровъ Ефимъ
Рождение ребёнка
26.05.1918
Сын: Егоровъ Петръ
Отец ребёнка: Егоровъ Ефимъ