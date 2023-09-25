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Меньшиков Матвей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Меньшиков Иван Мартынович

Мать: Меньшикова Матрёна Ларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшикова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
24.10.1839

Дочь: Меньшикова Неонила Матвеевна

Мать ребёнка: Меньшикова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Меньшикова Мавра Матвеевна

Мать ребёнка: Меньшикова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
16.08.1844

Дочь: Меньшикова Василиса Матвеевна

Мать ребёнка: Меньшикова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
11.08.1845

Сын: Меньшиков Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: Меньшикова Анна Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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