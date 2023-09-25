Меньшиков Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1839
Дочь: Меньшикова Неонила Матвеевна
Мать ребёнка: Меньшикова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Меньшикова Мавра Матвеевна
Мать ребёнка: Меньшикова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
16.08.1844
Дочь: Меньшикова Василиса Матвеевна
Мать ребёнка: Меньшикова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
11.08.1845
Сын: Меньшиков Андрей Матвеевич
Мать ребёнка: Меньшикова Анна Сергеевна
Смерть
Неизвестно