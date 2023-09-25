Меньшиков Иван Мартынович
Место рождения
Дата рождения1798 ст.
Дата смерти1853 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.
Отец: Меньшиков Мартын Евсеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меньшикова Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Меньшикова Матрёна Ларионовна
Бракосочетание
После 1815
Рождение ребёнка
1816
Сын: Меньшиков Матвей Иванович
Мать ребёнка: Меньшикова Матрёна Ларионовна
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Тихомирова (Меньшикова) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Меньшикова Матрёна Ларионовна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Русинова (Меньшикова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Меньшикова Матрёна Ларионовна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Меньшикова Фёкла Ивановна
Мать ребёнка: Меньшикова Матрёна Ларионовна
Смерть
1853 ст.