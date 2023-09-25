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Меньшиков Иван Мартынович

Место рождения

Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

1853 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: Меньшиков Мартын Евсеевич

Мать: не указана

Сыра, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меньшикова Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Меньшикова Матрёна Ларионовна

Бракосочетание
После 1815

Жена: Меньшикова Матрёна Ларионовна

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Меньшиков Матвей Иванович

Мать ребёнка: Меньшикова Матрёна Ларионовна

Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Тихомирова (Меньшикова) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Меньшикова Матрёна Ларионовна

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Русинова (Меньшикова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Меньшикова Матрёна Ларионовна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Меньшикова Фёкла Ивановна

Мать ребёнка: Меньшикова Матрёна Ларионовна

Смерть
1853 ст.
Кургат, Артинский, Свердловская область

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