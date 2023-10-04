Тихомирова (Меньшикова) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиДо 1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Бракосочетание
1841 ст.
Яков вторым браком.
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Дочь: (Тихомирова) Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Тихомиров Яков Иванович
Рождение ребёнка
1845 ст.
Отец ребёнка: Тихомиров Яков Иванович
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Тихомиров Виктор Яковлевич
Отец ребёнка: Тихомиров Яков Иванович
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: (Тихомирова) Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Тихомиров Яков Иванович
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: (Тихомирова) Федосья Яковлевна
Отец ребёнка: Тихомиров Яков Иванович
Рождение ребёнка
1855 ст.
Сын: Тихомиров Павел Яковлевич
Отец ребёнка: Тихомиров Яков Иванович
Смерть
До 1922