Тихомирова (Меньшикова) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Меньшикова) Варвара Ивановна

Место рождения

Кургат, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

До 1922

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: Меньшиков Иван Мартынович

Мать: Меньшикова Матрёна Ларионовна

Кургат, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
1841 ст.

Муж: Тихомиров Яков Иванович

Омельково, Артинский, Свердловская область
Яков вторым браком.
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Дочь: (Тихомирова) Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Тихомиров Яков Иванович

Омельково, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Тихомиров Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Тихомиров Яков Иванович

Омельково, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Тихомиров Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Тихомиров Яков Иванович

Омельково, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: (Тихомирова) Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Тихомиров Яков Иванович

Омельково, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: (Тихомирова) Федосья Яковлевна

Отец ребёнка: Тихомиров Яков Иванович

Омельково, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Тихомиров Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Тихомиров Яков Иванович

Омельково, Артинский, Свердловская область
Смерть
До 1922

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