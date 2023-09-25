Меньшикова Матрёна Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Отец: Ларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меньшикова Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Меньшиков Иван Мартынович
Бракосочетание
После 1815
Рождение ребёнка
1816
Сын: Меньшиков Матвей Иванович
Отец ребёнка: Меньшиков Иван Мартынович
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Тихомирова (Меньшикова) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Меньшиков Иван Мартынович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Русинова (Меньшикова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Меньшиков Иван Мартынович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Меньшикова Фёкла Ивановна
Отец ребёнка: Меньшиков Иван Мартынович
Смерть
Неизвестно