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Меньшикова Матрёна Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: Ларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меньшикова Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Меньшиков Иван Мартынович

Бракосочетание
После 1815

Муж: Меньшиков Иван Мартынович

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Меньшиков Матвей Иванович

Отец ребёнка: Меньшиков Иван Мартынович

Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Тихомирова (Меньшикова) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Меньшиков Иван Мартынович

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Русинова (Меньшикова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Меньшиков Иван Мартынович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Меньшикова Фёкла Ивановна

Отец ребёнка: Меньшиков Иван Мартынович

Смерть
Неизвестно

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