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Меньшикова Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшиков Матвей Иванович

Рождение ребёнка
24.10.1839

Дочь: Меньшикова Неонила Матвеевна

Отец ребёнка: Меньшиков Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Меньшикова Мавра Матвеевна

Отец ребёнка: Меньшиков Матвей Иванович

Рождение ребёнка
16.08.1844

Дочь: Меньшикова Василиса Матвеевна

Отец ребёнка: Меньшиков Матвей Иванович

Рождение ребёнка
11.08.1845

Сын: Меньшиков Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Меньшиков Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно

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