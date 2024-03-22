Тищенко (Бутряшкина) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тищенко (Бутряшкина) Анна Александровна

Место рождения

Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

11.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1976

Отец: Бутряшкин Александр Андреевич

Мать: Бутряшкина Валентина Ивановна

Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
28.02.1998

Муж: Тищенко Игорь Валерьевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.08.1999

Дочь: Тищенко Екатерина Игоревна

Отец ребёнка: Тищенко Игорь Валерьевич

Рождение ребёнка
06.12.2006

Дочь: Тищенко Виктория Игоревна

Отец ребёнка: Тищенко Игорь Валерьевич

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