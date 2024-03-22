Тищенко (Бутряшкина) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения11.08.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1976
Бракосочетание
28.02.1998
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.08.1999
Дочь: Тищенко Екатерина Игоревна
Отец ребёнка: Тищенко Игорь Валерьевич
Рождение ребёнка
06.12.2006
Дочь: Тищенко Виктория Игоревна
Отец ребёнка: Тищенко Игорь Валерьевич