Бутряшкина (Прохоренко) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутряшкина (Прохоренко) Валентина Ивановна

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Место рождения

Логоватое, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

12.03.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Логоватое, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
12.07.1975

Муж: Бутряшкин Александр Андреевич

Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.05.1978

Сын: Бутряшкин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Бутряшкин Александр Андреевич

Сунжа, город Сунжа, Республика Ингушетия
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