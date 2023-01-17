Бутряшкина (Прохоренко) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.03.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.07.1975
Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.05.1978
Сын: Бутряшкин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Бутряшкин Александр Андреевич
Сунжа, город Сунжа, Республика Ингушетия