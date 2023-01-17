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Бутряшкин Андрей Александрович

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Место рождения

Сунжа, город Сунжа, Республика Ингушетия

Дата рождения

15.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1978

Отец: Бутряшкин Александр Андреевич

Мать: Бутряшкина Валентина Ивановна

Сунжа, город Сунжа, Республика Ингушетия
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