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Бутряшкин Андрей Александрович
Бутряшкин Андрей Александрович
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Место рождения
Сунжа
, город Сунжа, Республика Ингушетия
Дата рождения
15.05.1978
Пол
Мужской
Отец
Бутряшкин Александр Андреевич
1954 г.р.
Мать
Бутряшкина (Прохоренко) Валентина Ивановна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1978
Отец:
Бутряшкин Александр Андреевич
Мать:
Бутряшкина Валентина Ивановна
Сунжа
, город Сунжа, Республика Ингушетия
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