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Бутряшкин Александр Андреевич

Место рождения

Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

31.07.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1954

Отец: Бутряшкин Андрей Тимофеевич

Мать: Бутряшкина Мария Федоровна

Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
12.07.1975

Жена: Бутряшкина Валентина Ивановна

Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.08.1976

Дочь: Тищенко Анна Александровна

Мать ребёнка: Бутряшкина Валентина Ивановна

Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.05.1978

Сын: Бутряшкин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Бутряшкина Валентина Ивановна

Сунжа, город Сунжа, Республика Ингушетия
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