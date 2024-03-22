Бутряшкин Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения31.07.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1954
Бракосочетание
12.07.1975
Рождение ребёнка
11.08.1976
Дочь: Тищенко Анна Александровна
Мать ребёнка: Бутряшкина Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
15.05.1978
Сын: Бутряшкин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Бутряшкина Валентина Ивановна
Сунжа, город Сунжа, Республика Ингушетия