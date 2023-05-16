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Тищенко Игорь Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.02.1998

Жена: Тищенко Анна Александровна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.08.1999

Дочь: Тищенко Екатерина Игоревна

Мать ребёнка: Тищенко Анна Александровна

Рождение ребёнка
06.12.2006

Дочь: Тищенко Виктория Игоревна

Мать ребёнка: Тищенко Анна Александровна

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