Тищенко Игорь Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.02.1998
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.08.1999
Дочь: Тищенко Екатерина Игоревна
Мать ребёнка: Тищенко Анна Александровна
Рождение ребёнка
06.12.2006
Дочь: Тищенко Виктория Игоревна
Мать ребёнка: Тищенко Анна Александровна