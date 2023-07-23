Туменхо Раиса Кара-ооловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: Монгуш Кара-оол Доспай-оолович
Мать: Монгуш Минчеймаа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Туменхо Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Туменхо Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Туменхо Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иргит Лиана Петровна
Отец ребёнка: Туменхо Петр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно