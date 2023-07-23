Туменхо Раиса Кара-ооловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туменхо Раиса Кара-ооловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Монгуш Кара-оол Доспай-оолович

Мать: Монгуш Минчеймаа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монгуш Алим Сергеевич

Отец ребёнка: Туменхо Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туменхо Евгений Петрович

Отец ребёнка: Туменхо Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туменхо Сергей Петрович

Отец ребёнка: Туменхо Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иргит Лиана Петровна

Отец ребёнка: Туменхо Петр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туменхо Петр Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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