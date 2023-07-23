Монгуш Минчеймаа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Туменхо Раиса Кара-ооловна
Отец ребёнка: Монгуш Кара-оол Доспай-оолович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куулар Сай-Суу Кара-ооловна
Отец ребёнка: Монгуш Кара-оол Доспай-оолович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монгуш Лариса Кара-ооловна
Отец ребёнка: Монгуш Кара-оол Доспай-оолович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Монгуш Александр Кара-оолович
Отец ребёнка: Монгуш Кара-оол Доспай-оолович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Монгуш Сергей Кара-оолович
Отец ребёнка: Монгуш Кара-оол Доспай-оолович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Монгуш Борис Кара-оолович
Отец ребёнка: Монгуш Кара-оол Доспай-оолович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ондар Зоя Кара-ооловна
Отец ребёнка: Монгуш Кара-оол Доспай-оолович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно