Монгуш Минчеймаа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монгуш Минчеймаа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Туменхо Раиса Кара-ооловна

Отец ребёнка: Монгуш Кара-оол Доспай-оолович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куулар Сай-Суу Кара-ооловна

Отец ребёнка: Монгуш Кара-оол Доспай-оолович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Монгуш Лариса Кара-ооловна

Отец ребёнка: Монгуш Кара-оол Доспай-оолович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монгуш Александр Кара-оолович

Отец ребёнка: Монгуш Кара-оол Доспай-оолович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монгуш Сергей Кара-оолович

Отец ребёнка: Монгуш Кара-оол Доспай-оолович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монгуш Борис Кара-оолович

Отец ребёнка: Монгуш Кара-оол Доспай-оолович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ондар Зоя Кара-ооловна

Отец ребёнка: Монгуш Кара-оол Доспай-оолович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монгуш Кара-оол Доспай-оолович

Смерть
Неизвестно
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