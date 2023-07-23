Туменхо Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Туменхо Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туменхо Даяна Сергеевна
Мать ребёнка: Туменхо Серенмаа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туменхо Севилья Сергеевна
Мать ребёнка: Туменхо Серенмаа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туменхо Дана Сергеевна
Мать ребёнка: Туменхо Серенмаа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туменхо Серенмаа