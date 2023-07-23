Туменхо Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туменхо Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Туменхо Петр Сергеевич

Мать: Туменхо Раиса Кара-ооловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туменхо Даяна Сергеевна

Мать ребёнка: Туменхо Серенмаа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туменхо Севилья Сергеевна

Мать ребёнка: Туменхо Серенмаа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туменхо Дана Сергеевна

Мать ребёнка: Туменхо Серенмаа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туменхо Серенмаа

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