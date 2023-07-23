Туменхо Петр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туменхо Петр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монгуш Алим Сергеевич

Мать ребёнка: Туменхо Раиса Кара-ооловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туменхо Евгений Петрович

Мать ребёнка: Туменхо Раиса Кара-ооловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туменхо Сергей Петрович

Мать ребёнка: Туменхо Раиса Кара-ооловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иргит Лиана Петровна

Мать ребёнка: Туменхо Раиса Кара-ооловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туменхо Раиса Кара-ооловна

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