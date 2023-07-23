Туменхо Петр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Туменхо Раиса Кара-ооловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Туменхо Раиса Кара-ооловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Туменхо Раиса Кара-ооловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иргит Лиана Петровна
Мать ребёнка: Туменхо Раиса Кара-ооловна
Бракосочетание
Неизвестно