Голомидов Дмитрий Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1979
Рождение ребёнка
01.03.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голомидова Евгения Викторовна
Рождение ребёнка
06.12.2010
Сын: Голомидов Егор Дмитриевич
Мать ребёнка: Голомидова Евгения Викторовна
Рождение ребёнка
08.02.2015
Дочь: Голомидова Милана Дмитриевна
Мать ребёнка: Голомидова Евгения Викторовна